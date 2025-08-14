Diagonal 74 renovada: un acceso clave de La Plata ahora es más ágil y seguro

Con el objetivo de agilizar el tránsito y mejorar la seguridad vial, este jueves quedó inaugurado el ensanche de diagonal 74 en La Plata. El acto contó con la presencia del gobernador Axel Kicillof, el intendente Julio Alak y una importante comitiva de funcionarios.

La intervención se realizó en el tramo comprendido entre las avenidas 32 y 38, una conexión fundamental entre Plaza Alsina y la rotonda de 120 y 32, que vincula directamente con la Autopista La Plata–Buenos Aires.

Las obras incluyeron la ampliación de la calzada, la reducción de la rambla central y la apertura de nuevos carriles para descomprimir el tránsito. En una primera etapa se reemplazaron losas de hormigón dañadas y se trabajó sobre el arbolado, lo que generó debates vecinales por la remoción de ejemplares antiguos.

La segunda etapa consistió en la pavimentación asfáltica, dejando una calzada más ancha en ambos sentidos y una rambla de 2,4 metros con una hilera de árboles conservada. Esta mejora también beneficia la circulación de los micros que parten desde la Terminal de Ómnibus, contribuyendo a un flujo vehicular más ordenado y seguro.