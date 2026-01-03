Se realiza en Ensenada la jornada “donando bajo la luna”

En el marco de una jornada cultural, se desarrollará este sábado 4 de enero una colecta de sangre en el mirador Néstor Kirchner, ubicado en Camino Alte. Brown y diagonal 74, en Ensenada.

El horario de esta actividad será entre las 18 y 21, en el marco de una actividad cultural que propone Ensenada con espectáculos culturales y artísticos

En cuanto a los requisitos, para donar sangre se debe tener entre 16 y 65 años y pesar más de 50 kg. Además, sentirse en buen estado de salud y es fundamental desayunar e hidratarse bien, antes y después de donar. Vale recordar que se bebe esperar 8 semanas de tu última donación.