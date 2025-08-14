Reabrieron y señalizan el cruce de la calle Uruguay en Alejandro Korn

Días antes, el jefe comunal de San Vicente, Nicolás Mantegazza, se reunió con vecinos y comerciantes para atender sus inquietudes frente al cierre del paso. Durante ese encuentro, Mantegazza escuchó los reclamos vinculados al impacto que había generado la clausura del cruce, tanto en la circulación cotidiana como en la actividad comercial de la zona. La imposibilidad de cruzar las vías afectaba el vínculo entre los barrios, dificultaba el acceso a servicios y provocó el cierre de varios comercios.

A partir de esta situación, el intendente impulsó gestiones ante la Secretaría de Transporte de la Nación y la CNRT, lo que derivó en una resolución que permitió reabrir el paso. “A partir de esa reunión con los vecinos, hicimos presentaciones formales desde el Municipio y logramos que se autorice la reapertura de este cruce tan importante para la comunidad”, señaló Mantegazza.

El cruce de calle Uruguay, ubicado junto al Paso Bajo Nivel “Diego Armando Maradona” —inaugurado en septiembre de 2023—, cumple un rol clave en la conectividad entre los barrios Sargento Cabral y Solferino, facilitando también el acceso a la Escuela Primaria N°8 y fortaleciendo el desarrollo urbano.

“Este tipo de obras no solo mejoran la calidad de vida, sino que también impulsan el desarrollo económico de nuestra comunidad”, destacó el jefe comunal. Además, la obra del paso bajo nivel permitió resolver históricas problemáticas de drenaje en la zona, con intervenciones complementarias en calles como Lorenzini y Suipacha.

La reapertura y señalización del cruce forman parte de una política integral de conectividad y desarrollo que busca potenciar la integración territorial, mejorar la seguridad vial y acompañar el crecimiento de los comercios locales. “Recuperar este paso que tanto se usa es una gran noticia para los vecinos y vecinas de Alejandro Korn”, concluyó Mantegazza.