Volvió el frío a la ciudad y anticipan una ciclogénesis

Tras un comienzo de semana con temperaturas templadas y hasta sensación primaveral, llegó en las últimas horas a la región una nueva irrupción de aire frío que volvió a bajar bruscamente los valores térmicos.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ingreso de una masa de aire polar desde el sur del país provocó un marcado descenso en las marcas mínimas y máximas. El frío persistirá en la jornada de hoy con mínimas cercanas a 1°C y máximas que no superarían los 13°C mientras que mañana se mantendrá un ambiente frío con temperaturas entre 2°C y 13°C y vientos moderados del este.

El día más frío de agosto será en el día de hoy, con marcas térmicas mínimas que llegarán a los 0 grados en algunas zonas del conurbano bonaerense. El fenómeno se debe a un cambio en la circulación de vientos, que pasarán a soplar del sur y sudeste, transportando aire más frío y seco. Esta situación se mantendrá hasta el final de la semana laboral, con cielos mayormente despejados pero un ambiente muy fresco.

Ciclogénesis

La próxima semana se espera la llegada de una ciclogénesis de gran magnitud, en Argentina.

Vale destacar que se habla de este fenómeno cuando se está por producir huracanes, tifones, borrascas, bajas polares, entre otros. Se trata de sistemas de baja presión en los que el viento gira en sentido a favor de las agujas del reloj en el hemisferio sur. Es decir que recibe ese nombre el conjunto de tormentas muy fuertes, tiempo sumamente inestable, acompañado de ráfagas de viento fuertes y peligrosas.