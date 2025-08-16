La música local vuelve a las plazas platenses con tango, rock y folclore

Con el objetivo de acercar el talento platense a la comunidad y brindar a los artistas locales un espacio para mostrar su arte, este sábado se realizará una nueva jornada de música en vivo en distintas plazas de la ciudad.

Desde las 14:30, en el espacio verde de 7 y 44, se desarrollará la edición Tarde Española de Música en Plaza Italia, con la participación del conjunto folclórico Silvaña del Centro Asturiano de La Plata, el Ballet Castrillos y Encinares, Cantaruxeiros del Centro Gallego y el Ballet Jaleos del Círculo Andaluz.

En tanto, a las 15:00 en Plaza San Martín, el ciclo Música en la Glorieta presentará la edición Grandes valores del Tango con las presentaciones de Como dos extrañas y Alejandro Guyot & Buseca Dúo.

A partir de las 15:30, en Plaza Rocha de 7 y 60, se podrá disfrutar de una nueva edición de Rock en Plaza Rocha, con las actuaciones de La Dinastía, Miedo Puro, Lasso y León Bares.

Finalmente, desde las 16:30, Los Hornos será escenario de un festival especial por la inauguración de la Plaza de la Madre. Allí se presentarán reconocidos grupos como Los Charros, La Matilde, La Adicional y La Puta Ama DJ, en una propuesta que promete música, baile y celebración comunitaria.

La Plata Comic continúa con más actividades

Desde las 12:00 se desarrollará la segunda jornada de La Plata Cómic con Show Action Producciones, concursos de trivias y cosplay, un panel con Braian Pavón y los shows en vivo de Coro Kokoro y Equipo 7 en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha.

Y mañana en la tercera y última día de La Plata Cómic se ofrecerá más concursos, paneles de Rulombo y Santiago Speranza y los shows en vivo de QPA Band y Equipo 7 en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha.