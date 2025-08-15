La NASA busca instalar un reactor nuclear en la Luna antes de 2030

En el marco del Programa Artemis de la NASA, que busca enviar por primera vez en la historia seres humanos a Marte y volver a la Luna tras más de 50 años desde la última misión de Apolo, el director interino del centro espacial estadounidense, Sean Duffy, anunció que desde la agencia espacial trabajan para llevar un reactor nuclear al suelo lunar como parte de la hoja de ruta.

Diseñado para generar energía continua las 24 horas del día, este reactor será crucial para la creación de una base lunar permanente.

Asimismo, precisaron tiene la capacidad de generar hasta 100 kilovatios de electricidad, suficiente para abastecer una base con los sistemas necesarios para la vida de los astronautas y las actividades científicas.

Según Duffy, este reactor será fundamental para asegurar una fuente de energía constante que no dependa de fuentes solares o baterías, lo que lo convierte en un recurso estratégico para los planes de la misión Artemis y más allá.

En cuanto al mantenimiento, estos reactores están diseñados para operar de manera completamente autónoma, sin necesidad de recarga de combustible ni intervenciones humanas durante toda su vida útil.