Por el fin de semana largo restringen la circulación de camiones

Muchos argentinos aprovecharán para salir este feriado no laborable para pasear por los lugares turísticos que tiene nuestro país, ya que será un fin de semana largo.

Por tal motivo, la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, puso en marcha la restricción a la circulación de camiones hasta el domingo inclusive para transportes de 7 toneladas con el objetivo de facilitar el flujo vehicular y reducir riesgos de accidentes en jornadas cargadas de autos.

El horario es sentido a la Costa Atlántica hoy de 06:00 a 14:00, y el domingo sentido a Capital Federal de 14:00 a 23:59.

Las rutas donde se debe respetar la medida de restricción son:

Autopista Buenos Aires–La Plata, la Autovía 2, la Ruta 11, la Ruta 36, la Ruta 56, la Ruta 63 y la Ruta 74.

-Desde km 40,5 del Ramal Buenos Aires – Mar del Plata de la Autopista Buenos Aires – La Plata hasta el Km. 400 (Camet). La Ruta Provincial N º 11, desde intersección con RP N.º 36 (Pipinas) hasta el Km. 537 (Chapadmalal).

-Ruta Provincial N º 36: Desde Rotonda RP N º 10 (Prolongación Av. 66 – La Plata) hasta la intersección con RP N º 11 (Pipinas).

-Ruta Provincial N º 56: Desde su intersección con la RP N º 11 (Gral. Conesa) hasta su intersección con la RP N.º 74 (Gral. Madariaga).

-Ruta Provincial N º 63: Desde Distribuidor de Transito con RP N º 2 (Dolores) hasta Intersección con RP N º 11 (Esquina de Crotto).

-Ruta Provincial N º 74: Desde su intersección con la RP N º 56 (Maipú) hasta su intersección con la RP N º 11 (Pinamar).

También, desde el organismo informaron que hay excepciones que corren para los vehículos del autotransporte de cargas menores a siete toneladas de porte bruto y los vehículos que a continuación se detallan: Transporte de leche cruda, sus productos derivados, y envases asociados, de animales vivos, de pescado y mariscos congelados, productos frutihortícolas en tránsito. Además de los transportes exclusivo de prensa, unidades móviles de medios de comunicación audiovisual, de atención de emergencias.

Grúas a vehículos averiados o accidentados. Transporte de combustible, de gas natural comprimido y gas licuado de petróleo, medicinas, depósito final de residuos sólidos urbanos y/o patogénicos y de sebo, hueso y cueros.