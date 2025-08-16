Vapeo en Argentina: crece el consumo entre adolescentes pese a la prohibición

Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicado este año señala que el uso de cigarrillos electrónicos, también llamados vapeadores o Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (ENDS), conlleva el riesgo de “renormalizar” el hábito de fumar, especialmente entre adolescentes. En Argentina, pese a que su comercialización, importación, distribución y publicidad están prohibidas desde 2011 por la ANMAT, el consumo juvenil crece de manera alarmante.

La Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes reveló que el 7,1% de los estudiantes de entre 13 y 15 años usa cigarrillos electrónicos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), una encuesta de 2023 elevó esa cifra al 8%. Además, se estima que uno de cada cuatro chicos de 12 y 13 años los ha probado alguna vez, y más del 11% los consumió en el último mes. Según la Fundación Interamericana del Corazón, el 61% de los adolescentes inicia entre los 14 y 15 años, y casi la mitad estaría dispuesta a probarlos.

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) advirtió que la baja percepción del riesgo es uno de los factores más preocupantes: el 41,8% cree que son menos dañinos que el cigarrillo convencional, y un 40% directamente desconoce su nivel de peligrosidad. La industria tabacalera explota esta situación con sabores atractivos, envases llamativos y campañas en redes sociales con influencers y celebridades, buscando captar a “nuevas generaciones de adictos a la nicotina”.

Los riesgos para la salud están ampliamente documentados: adicción, daños en el desarrollo cerebral, sustancias tóxicas en las emisiones, enfermedades respiratorias graves como la EVALI, problemas cardiovasculares, convulsiones, quemaduras por explosión de dispositivos y daños derivados del “humo” de segunda y tercera mano. En Argentina, el primer caso de EVALI se detectó en 2019 en un joven de 18 años.

A pesar de la prohibición vigente, la venta ilegal, en especial a través de internet, sigue en expansión. En paralelo, un proyecto de ley nacional propone gravar con impuestos a los cigarrillos electrónicos, lo que, según el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense, implicaría legalizar de hecho su comercialización. El organismo rechaza esta medida por contradecir la normativa sanitaria vigente y por el riesgo de que la legalización refuerce la falsa percepción de inocuidad.

La conclusión de los especialistas es clara: la salud pública debe prevalecer sobre cualquier interés recaudatorio. “No se puede legitimar un producto que los organismos nacionales e internacionales de salud desaconsejan de manera contundente”, remarcó la SAP.