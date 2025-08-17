La Plata celebró el Día del Niño con festejos en plazas y acciones solidarias



En el marco de un nuevo Día del Niño, distintos puntos de la ciudad de La Plata se llenaron de juegos, merienda y actividades recreativas, impulsadas en su mayoría por vecinos solidarios que, pese al frío invernal y al cielo encapotado, se organizaron para que los más chicos puedan disfrutar de su día.



Uno de los puntos donde se vivió esta celebración fue en Los Hornos, en la placita ubicada en 145 y 50, donde el comedor Mi Ángel llevó adelante una jornada con juegos, inflables y meriendas. La iniciativa estuvo dirigida a las familias del barrio, con una convocatoria abierta a niños, sobrinos y amiguitos que se acercaran a disfrutar de una tarde diferente. Se trató de una acción social sin fines de lucro, impulsada por un grupo de vecinos comprometidos con su comunidad.



En paralelo, una actividad similar se desarrolló en Plaza Cuénaga, en 44 y 19, donde integrantes del Club Progresistas de La Loma trasladaron gran parte de su biblioteca para ofrecer material de lectura infantil. Padres, madres y niños pudieron compartir allí una tarde distinta, con libros como protagonistas, en una propuesta que combinó recreación y cultura.



Sin embargo, no todo fue celebración. En el barrio Hipódromo, se conoció un hecho lamentable: la unidad básica de la corriente Populismo K fue atacada durante la madrugada, justo cuando se estaban preparando los festejos del Día del Niño.

Los organizadores habían comprado mercadería y trasladado un horno para cocinar, pero personas ingresaron al lugar con intenciones no delictivas sino de causar daño, según indicaron testigos. La cocina fue destruida, impidiendo la realización de la actividad planeada.

El hecho ocurrió en la zona de 39, cerca del Hospital Gutiérrez, y dejó un sabor amargo en una jornada que, hasta entonces, se desarrollaba con alegría y compromiso barrial.



Pese a este triste episodio, la ciudad mostró nuevamente el espíritu solidario de sus vecinos, que, aún en condiciones climáticas adversas, dijeron presente para regalar una sonrisa a los más pequeños.

