Las ventas para el Día del Niño: ¿cuáles fueron los regalos más elegidos?

El Día del Niño se celebra desde el año 1960 tras una recomendación de la ONU para que los Estados miembros destinaran una jornada para promover los derechos universales de niñas y niños. En Argentina la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) determinó la fecha para obsequiar regalos a los más chicos y para estimular el consumo de juguetes.

En cuanto al panorama en las jugueterías hubo un gran abanico de opciones desde precios económico y accesibles hasta los más caros que algunos optaron por comprarlos en cómodas cuotas sin interés, como pasó con la tecnología elegida por los más chicos, como juegos, celulares, consolas o accesorios gamers. Con miles de opciones y ofertas de productos, envíos en 24 horas, descuentos de hasta el 40% las plataformas de compra virtual fueron las más elegidas.

Entre los juguetes más se elegidos están, los juegos de consolas, peluches, bicicletas, juegos de mesa, bloques de construcción y autos para los más pequeños. También se registraron importantes aumentos en muñecas, juegos didácticos y disfraces. Otro de los fenómenos que tuvo un incremento en sus compras es Labubu, un personaje se volvió viral.

Otras de las opciones fue la indumentaria que según la consultora Focus Market reveló que, por primera vez, desplazó a los juguetes como el regalo preferido para el Día del Niño. Según el estudio, el 33% de los argentinos eligió regalar ropa, seguido por un 22% que optó por juguetes, lo cual marca un cambio en la tendencia respecto a 2024. Y el gasto promedio estimado fue de $49.500, un reflejo claro de los bolsillos ajustados en el país.

Por otro lado, el titular de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, Matías Furió, comentó que hubo un cambio en los hábitos de compra de la gente, eligieron hacerlo de manera online mediante plataformas.

Las tiendas virtuales registraron un incremento del 30% en sus operaciones, explicó el presidente de la entidad. Además, resaltó que las jugueterías de barrio atraviesan dificultades para sostener sus ventas.