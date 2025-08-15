Vacunación antirrábica y castración gratuita para perros y gatos en Gorina

Estos eventos se realizan con el objetivo de promover la salud y fomentar la tenencia responsable, es por eso que habrá dos jornadas gratuitas de vacunación antirrábica y castración en Gorina, en 140 bis y 489, el martes 19 y el jueves 21 de agosto de 9:00 a 14:00.

Los vecinos de la localidad podrán acercarse con sus gatos y perros para la vacunación por orden de llegada, mientras que para la castración, los turnos se darán personalmente allí mismo de lunes a viernes de 9:00 a 12:00.

Como en cada actividad y a fin de garantizar un procedimiento seguro, se recomienda llevar a los animales con métodos de sujeción adecuados y, de ser necesario, bozales.

Cabe destacar que los perros y gatos mayores a tres meses deben recibir la vacuna contra la rabia de manera anual y a lo largo de su vida para evitar contagios y la trasmisión de esta enfermedad infecciosa mortal ya sea por lameduras, mordeduras o arañazos.