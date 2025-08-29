El Coliseo Podestá luce renovado tras la primera etapa de obras de restauración

La Comuna finalizó la primera etapa de obras en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, con intervenciones que abarcaron tanto su fachada como distintos sectores del interior del edificio. La iniciativa se inscribe en un plan integral de recuperación patrimonial y puesta en valor de espacios culturales de la ciudad.

“El Coliseo Podestá es uno de los grandes símbolos de la cultura de nuestra ciudad y su puesta en valor representa un compromiso con nuestra historia y con el futuro de La Plata”, destacó el intendente Julio Alak, quien subrayó que recuperar el teatro “es recuperar identidad y orgullo para los platenses”.

En la misma línea, el director del teatro, Alejo García Pintos, remarcó: “Por primera vez en 140 años vamos a poder disfrutar de esta fachada, de este frente histórico que nunca se había tocado”, y recordó que la puesta en valor se extiende a todo el edificio.

Los trabajos incluyeron la reparación de desprendimientos, roturas y daños por vegetación en la fachada, además de la renovación completa de la cubierta metálica. En el interior, se restauró la histórica escalera de la antigua casa de Podestá y se pusieron en valor las carpinterías de madera originales. También se intervinieron revoques, armaduras y balcones, donde se colocaron pisos nuevos y membranas impermeabilizantes.

Asimismo, se instalaron escaleras metálicas de acceso, un nuevo tablero de comando eléctrico y un sistema de iluminación arquitectónica.

La presentación de las obras estuvo acompañada por un espectáculo artístico que incluyó una performance de artistas locales y la interpretación de un fragmento de la ópera Aida por parte de la cantante y actriz Carolina Cremonte. La puesta en valor del Coliseo se enmarca en un proceso más amplio de recuperación del espacio público y del patrimonio de La Plata, que ya alcanzó a plazas históricas y al Pasaje Dardo Rocha.