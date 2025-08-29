Descubren el anquilosaurio más antiguo del mundo con una armadura única

Científicos del Reino Unido, Sudáfrica y Estados Unidos identificaron un anquilosaurio desconocido hasta ahora, llamado Spicomellus afer, considerado el más antiguo hallado hasta la fecha.

El fósil fue recuperado cerca de Boulemane (Marruecos), en las montañas del Atlas, y vivió hace aproximadamente 165 millones de años.

“Spicomellus” significa “espina y brazalete” o “brazalete espinoso” y se refiere a las espinas fusionadas a los huesos que forman una especie de pulsera o collar en su cuerpo. En tanto, “afer” hace referencia a África, el continente donde se encontró el fósil.

Los anquilosaurios fueron un grupo de dinosaurios herbívoros reconocidos por su cuerpo bajo y ancho, recubierto con placas óseas y espinas que funcionaban como armadura. Vivieron desde el Jurásico Medio hasta el final del Cretácico, entre hace 165 y 66 millones de años.