El asesinato de Martin Luther King

Martin Luther King era un líder del movimiento antisegregacionista que, al igual que Mahatma Gandhi se convirtió en un emblema de la no violencia, por lo cual, en 1964 se le concedió el Premio Nobel de la Paz, cuando tenía 35 años. Tres años después fue asesinado mientras estaba en la terraza de la habitación del Motel Lorraine, en Menphis, cuando fue a apoyar una huelga de basureros afroamericanos. El asesino se llama James Earl Ray, un hombre blanco, rubio, ex convicto que disparó con un fusil remington y huyó en un Mustang blanco.

Veinticuatro horas después del crimen, el 5 de abril de 1968, fue velado en Atlanta, su ciudad natal. Los comercios atendidos por negros habían cerrado sus puertas antes que el gobernador hubiera decretado el feriado. La municipalidad reparaba apresuradamente las vidrieras destrozadas la noche anterior por una gigantesca manifestación de protesta. En muchas ciudades estadounidenses la indignación estalló en las calles.

Con el asesinato de King, la lucha contra la segregación racial en los Estados Unidos quedó acéfala. Había reemplazantes pero no continuadores. Cuando el cuerpo del líder fue enterrado en el cementerio de South View, decenas de miles de negros se preguntaron qué hacer. No sabían cómo reaccionar. Durante el funeral, un orador dijo: “Estados Unidos arderá”. Dos días antes del crimen, el congreso norteamericano había dictado una ley por la cual los negros tienen los mismos derechos que los blancos a las operaciones inmobiliarias. Podían comprar casas y departamentos en cualquier barrio, pero pocos se los vendían. Se les reconocían derechos pero se los apaleaban si exigían su cumplimiento. Cuando salió aquella ley, las inmobiliarias pusieron el grito en el cielo, decían que aquello atentaba contra su negocio.

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”, dice el art. 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948. Sin embargo en países como Estados Unidos algunos eran más iguales que otros, sobre todo si tenían piel negra.

El 28 de agosto de 1963, Martin Luther King hizo una de sus marchas más multitudinarias. Fue por el Trabajo y la Libertad, encabezó una procesión de casi doscientas mil personas que manifestaron hacia el Capitolio haciendo cerca de 150 kilómetros a pie. Allí pronunció su famoso discurso: “Yo tengo un sueño”. La marcha fue fundamental para la aprobación de la Ley de los Derechos Civiles y la Ley del Derecho al Voto. Ese día, dijo: “Tengo un sueño, sueño que mis cuatro hijos vivan un día en una nación donde no sean juzgados por el color de su piel sino por su carácter. (…) sueño que un día en Alabama las niñas y los niños negros puedan tomarse de la mano con las niñas y los niños blancos como hermanas y hermanos”, dijo el luchador social en esa movilización en la capital estadounidense”.

El diagnóstico de la situación mundial de su tiempo, bien podría aplicarse a estos días: “La alternativa al no desarme, a no suspender las pruebas nucleares, a no fortalecer las Naciones Unidas y de este modo desarmar al mundo entero, sería una civilización sumida en el abismo de la aniquilación y la transformación de nuestro hábitat en un infierno que ni Dante hubiera podido imaginar”

El líder negro Stokely Carmichael –casado con la cantante Miriam Makeba-, dijo después del asesinato de Luther King: “Cada barrio negro es un cuartel, cada barrio negro y cada casa de un luchador será un arsenal que comenzará a funcionar apenas la represión gane las calles. Dejaremos que la policía y el ejército salgan primero; recién entonces actuaremos, tomaremos las calles, los edificios públicos, nos haremos dueños de las ciudades”. El asesinato del hombre negro de la paz amenazaba desatar una guerra sin cuartel, que finalmente no ocurrió.