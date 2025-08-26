Celebraciones en La Plata cargadas de cultura

El Centro Cultural y Peña La Salamanca llevaron adelante una nueva edición de Posta Querandíes para celebrar la Pachamama en el predio municipal de 122 y 56. Miles de vecinos y visitantes disfrutaron de una jornada de integración cultural con entrada libre y gratuita.

El encuentro contó con una ceremonia de agradecimiento y ofrenda a la Pachamama en la que los presentes compartieron alimentos, bebidas y objetos significativos. En torno al altar, con la apertura de cuadrilla de erkes, se entonaron coplas, sonaron los sikuris y se desplegaron danzas tradicionales.

Durante el día, el público también pudo recorrer la feria de artesanías, degustar comidas regionales y presenciar la actuación de CAFI Escuela de Danzas Tradicionales Argentinas y artistas destacados como Orellana Lucca, Los de Imaguaré, Milena Salamanca, Coroico, Pewü Canto Patagón, Instrumental Salamanquera y Emanuel Gabotto y La Surería.

La celebración, considerada un tiempo de hermandad, se convirtió en un espacio de encuentro cultural y de reafirmación de la identidad colectiva, con una masiva participación de la comunidad platense.

Plaza Moreno se vistió de colores y cultura latinoamericana

Se realizó además la Fiesta Tricolor en Plaza Moreno, un evento cargado de cultura, tradición y música en el que las colectividades colombiana, ecuatoriana y venezolana de la ciudad celebraron sus fechas patrias.

Cientos de familias disfrutaron de las actividades organizadas por la Subsecretaría de Colectividades junto a entidades de cada país, las cuales incluyeron un paseo gastronómico con platos típicos y propuestas artísticas.

La jornada se vivió con un clima de alegría y fraternidad que puso en valor la riqueza cultural de las colectividades y el aporte de cada una a la identidad platense, convirtiendo a la plaza central de la ciudad en un espacio de encuentro y celebración compartida.