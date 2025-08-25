SAN VICENTE
Mantegazza y Larroque inauguraron un nuevo Almacén de la Comunidad
En una jornada de importantes anuncios, el intendente de San Vicente junto con el ministro de Desarrollo bonaerense firmaron convenios para fortalecer la producción, la inclusión y el trabajo local.
El Intendente sanvicentino, junto al ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, encabezaron una jornada de importantes anuncios y acciones en Alejandro Korn el viernes por la tarde, para reforzar la producción local, el consumo saludable y la generación de nuevas oportunidades de formación y trabajo.
En primer lugar, quedó inaugurado un nuevo Almacén de la Comunidad, un espacio gestionado junto a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) que permitió acercar productos de la canasta básica a precios justos, fomentando el comercio de cercanía y garantizando la venta directa del productor al consumidor. Este proyecto impulsó a familias productoras locales y emprendedores, fortaleciendo la economía social y solidaria en el distrito.
Durante la misma jornada, se firmaron convenios para potenciar los programas Envión y Mayores Bonaerenses Activos. El acuerdo con el programa Envión implicó una inversión provincial de quince millones de pesos destinada a equipar las sedes locales, brindando apoyo a jóvenes de 12 a 21 años en situación de vulnerabilidad, acompañando su desarrollo educativo, alimentario y social.
En el caso de Mayores Bonaerenses Activos, San Vicente se sumó a esta iniciativa mediante un convenio que permitió financiar cincuenta becas mensuales con una inversión provincial de dos millones de pesos, con el objetivo de fortalecer centros de jubilados y espacios comunitarios que promueven el bienestar, la inclusión y la participación de personas mayores de 60 años.
Además, se entregaron kits de peluquería y manicuría para jóvenes emprendedores, así como máquinas de coser, ropa de trabajo y herramientas para cooperativas, fomentando la capacitación en oficios y el desarrollo de unidades productivas.
Del encuentro participaron la jefa de Gabinete, Daniela Lassalle; la secretaria de Desarrollo de la Comunidad, Claudia Ramos; la directora provincial de Juventudes, Ayelén López; y la directora provincial de Economía Social, Florencia Villar, junto a referentes locales y provinciales que acompañaron el crecimiento de San Vicente.
En sus declaraciones, Larroque destacó la articulación entre el Estado Provincial y el Municipal, subrayando que “acá vemos un ejemplo de cómo pueden trabajar juntos para beneficio de los bonaerenses”. Mantegazza, por su parte, celebró la visita y el acompañamiento de la Provincia, asegurando que “venimos trabajando en el apoyo a los centros de jubilados y en el fortalecimiento de las políticas sociales, llevando adelante acciones concretas que ponen en valor el trabajo conjunto con nuestro gobernador Axel Kicillof”.