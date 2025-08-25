Mantegazza y Larroque inauguraron un nuevo Almacén de la Comunidad

El Intendente sanvicentino, junto al ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, encabezaron una jornada de importantes anuncios y acciones en Alejandro Korn el viernes por la tarde, para reforzar la producción local, el consumo saludable y la generación de nuevas oportunidades de formación y trabajo.

En primer lugar, quedó inaugurado un nuevo Almacén de la Comunidad, un espacio gestionado junto a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) que permitió acercar productos de la canasta básica a precios justos, fomentando el comercio de cercanía y garantizando la venta directa del productor al consumidor. Este proyecto impulsó a familias productoras locales y emprendedores, fortaleciendo la economía social y solidaria en el distrito.

Durante la misma jornada, se firmaron convenios para potenciar los programas Envión y Mayores Bonaerenses Activos. El acuerdo con el programa Envión implicó una inversión provincial de quince millones de pesos destinada a equipar las sedes locales, brindando apoyo a jóvenes de 12 a 21 años en situación de vulnerabilidad, acompañando su desarrollo educativo, alimentario y social.

En el caso de Mayores Bonaerenses Activos, San Vicente se sumó a esta iniciativa mediante un convenio que permitió financiar cincuenta becas mensuales con una inversión provincial de dos millones de pesos, con el objetivo de fortalecer centros de jubilados y espacios comunitarios que promueven el bienestar, la inclusión y la participación de personas mayores de 60 años.

Además, se entregaron kits de peluquería y manicuría para jóvenes emprendedores, así como máquinas de coser, ropa de trabajo y herramientas para cooperativas, fomentando la capacitación en oficios y el desarrollo de unidades productivas.

Del encuentro participaron la jefa de Gabinete, Daniela Lassalle; la secretaria de Desarrollo de la Comunidad, Claudia Ramos; la directora provincial de Juventudes, Ayelén López; y la directora provincial de Economía Social, Florencia Villar, junto a referentes locales y provinciales que acompañaron el crecimiento de San Vicente.

En sus declaraciones, Larroque destacó la articulación entre el Estado Provincial y el Municipal, subrayando que “acá vemos un ejemplo de cómo pueden trabajar juntos para beneficio de los bonaerenses”. Mantegazza, por su parte, celebró la visita y el acompañamiento de la Provincia, asegurando que “venimos trabajando en el apoyo a los centros de jubilados y en el fortalecimiento de las políticas sociales, llevando adelante acciones concretas que ponen en valor el trabajo conjunto con nuestro gobernador Axel Kicillof”.