Informática abre la inscripción a los cursos de pre ingreso

Hoy se abrirá la inscripción para participar de los cursos de preingreso de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata. Los mismos están destinados a los futuros ingresantes 2026 y se implementarán bajo la modalidad a distancia.

Según indicaron, se trata del Curso Previo Inicial a Distancia, una propuesta opcional para quienes estén interesados en estudiar Licenciatura en Informática, Licenciatura en Sistema o las titulaciones Analista Programador Universitario y Analista en Tecnologías de la Información y la Comunicación. Además, se implementa el Curso Previo de Nivelación a Distancia del módulo Introducción a la Informática (IAI) para los futuros ingresantes a la carrera de Ingeniería en Computación.

Al respecto, comentaron que esta propuesta que ofrece la Facultad de Informática, de desarrollar cursos previos, resulta de interés para las personas que residen en el interior del país y para todos aquellos que estén considerando la posibilidad de elegir algunas de estas carreras. Ambos cursos se llevan a cabo bajo la modalidad a distancia, por medio del uso de una plataforma virtual denominada IDEAS, con tutorías presenciales y virtuales que acompañan al estudiante en la comprensión de los conceptos que se abordan en el curso y en el desarrollo de las actividades propuestas. La inscripción será hasta el 5 del mes próximo, dando comienzo al curso el 15 de ese mismo mes.