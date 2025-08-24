Aerolíneas Argentinas cancelará 46 vuelos por el paro de los Controladores aéreos

Aerolíneas Argentinas informó que su operación prevista para hoy domingo se verá fuertemente alterada por la medida de fuerza impulsada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), el gremio que nuclea a los controladores aéreos.

Según detalló la compañía en un comunicado, de concretarse el paro se cancelarán 46 vuelos de cabotaje y se reprogramarán otros 122, lo que afectará a más de 4.400 pasajeros.

La acción gremial impedirá despegues de todo tipo en todo el país durante dos franjas horarias críticas: de 13 a 16 y de 19 a 22. No obstante, la empresa advirtió que el impacto podría extenderse a lo largo del día en los horarios de arribos y partidas.

En ese marco, la línea aérea recomendó a los pasajeros estar atentos a posibles cambios en sus vuelos y explicó que las modificaciones anticipadas serán notificadas vía correo electrónico. Aquellos que compraron a través de agencias de turismo deberán consultar por esa vía.

Además, Aerolíneas instó a utilizar los canales de autogestión disponibles en la aplicación móvil y en su web oficial, donde también se ofrece información sobre alternativas de atención.

El comunicado concluye lamentando “los inconvenientes que esta situación pudiera generar” y reafirmando el compromiso de la empresa con brindar un servicio “seguro, puntual, confiable y de calidad, incluso en circunstancias excepcionales”.