Avanza el cambio de huso horario en Argentina

El debate sobre el huso horario argentino vuelve a estar en el centro de la agenda tras la media sanción en la Cámara de Diputados. Si la medida se aprueba en el Senado, los argentinos deberán atrasar los relojes una hora, afectando todas las rutinas diarias.

En la actualidad, el país se rige por un huso horario (UTC -3) que, según un amplio aval de la comunidad científica, no se corresponde con su ubicación geográfica natural.

Esta desincronización entre la “hora oficial” y la “hora solar” genera múltiples consecuencias sobre la vida cotidiana de la población, donde hay un menor aprovechamiento de la luz natural y un aumento en el consumo de energía eléctrica.

Además, impacta negativamente en la salud y el bienestar de las personas, al alterar el funcionamiento de los ritmos circadianos. Los especialistas advierten que los primeros días podrían generar confusión.

Según experiencias internacionales con cambios de huso, la adaptación completa suele tardar unas semanas, hasta que los ciudadanos y los sistemas de transporte y servicios logran normalizarse.

“El espíritu del proyecto está bien: debemos cambiar de huso horario -3 a -4, que es el que nos corresponde”, sostiene el biólogo e investigador Diego Golombek.

En este sentido, detalló que con la nueva adaptación “ganamos la necesaria luz adicional de la mañana, que el cuerpo requiere para una adecuada sincronización”.

Además, indicó que “de acuerdo a investigaciones del Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía (Inahe-Conicet), también mejora eficiencia energética". De todas formas, consideró que "el problema es que el proyecto habilita a alternar horarios de verano e invierno. Esto no funciona, y se está discutiendo y abandonando en muchos lugares del mundo”.

Vale destacar que Argentina adhirió en 1920 al huso horario -4; esto quiere decir, cuatro husos horarios al oeste del meridiano de Greenwich. Este huso -4 es el que efectivamente atraviesa la mayor parte del territorio nacional, quedando una franja occidental sobre el huso -5.

En 1930 se decidió comenzar a alternar el huso -4 con un horario de verano en el huso -3. Esta alternancia se abandonó en 1970, quedando por error el horario en -3.