Árbol caído en el centro de La Plata destruyó un auto

El incidente tuvo lugar en la calle 4 entre 44 y 45, en pleno corazón de la ciudad. La dueña del vehículo—un Citroën C3—fue alertada por sus compañeros de trabajo, ya que cumplía funciones en el Registro de la Propiedad, que está a pocos metros del lugar del siniestro. El impacto del tronco fue tal que destrozó el techo del vehículo.

A pesar de los múltiples intentos de comunicarse con las distintas áreas municipales —seguridad, Defensa Civil, Patrulla Municipal— la damnificada denunció que nadie acudió al lugar, lo que expuso una preocupante falta de reacción ante situaciones que podrían haber resultado en tragedias.

El episodio también trajo nuevamente a discusión el estado del arbolado público en la ciudad. Vecinos y trabajadores de la zona expresaron su preocupación por la salud y estabilidad de los árboles, que podrían representar un riesgo si no se realizan tareas de prevención y mantenimiento.