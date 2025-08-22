La Plata celebrará el segundo encuentro cultural Posta Querandíes

El Centro Cultural y Peña La Salamanca, anunció la realización del segundo encuentro de integración cultural Posta Querandíes, que tendrá lugar el domingo 24 de agosto desde las 10 hasta las 20 horas en el predio municipal ubicado en calle 122 y 56.

El evento, con entrada libre y gratuita, incluirá la tradicional ceremonia de agradecimiento a la Pachamama, que se llevará a cabo alrededor del altar con coplas, sicuris y danzas. Los vecinos y vecinas están invitados a sumarse con alimentos, semillas, flores u otros elementos como ofrenda.

La Pachamama, en las culturas andinas, es la diosa de la tierra y la fertilidad, considerada una deidad que nutre y protege a los seres humanos. Se celebra principalmente el 1 de agosto, aunque las festividades pueden extenderse durante todo el mes, y es un momento para agradecer a la tierra por sus frutos y pedir por un año próspero.

A lo largo de la jornada también se podrá disfrutar de una feria de artesanías, cantinas con platos típicos, asadores, y espectáculos de CAFI Escuela de Danzas Tradicionales Argentinas, en un marco de encuentro comunitario pensado para compartir en familia, con mates y reposeras.

El escenario contará con la participación de destacados artistas: Orellana Lucca, Los de Imaguaré, Milena Salamanca, Coroico, Pewü Canto Patagón, Instrumental Salamanquera y Emanuel Gabotto y La Surería.

Con esta propuesta, la ciudad vuelve a poner en valor las tradiciones populares y la integración cultural, celebrando la identidad regional a través de la música, la danza, la gastronomía y los rituales ancestrales.