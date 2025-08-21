Un sueño que se concreta: nuevas familias ya cuentan con su tierra en San Vicente

El Municipio de San Vicente, a través de la Casa Municipal de Tierras, entregó 40 contratos de adjudicación y actas de posesión a familias del barrio San José, que cuenta con un total de 72 lotes, dando un paso fundamental hacia el sueño de la casa propia.

Durante el acto, se destacó que este desarrollo urbanístico no solo significa el acceso a la tierra, sino también la posibilidad de planificar un futuro con dignidad, esperanza y la certeza de que en San Vicente la vivienda es un derecho y no un privilegio.

El intendente Nicolás Mantegazza encabezó la entrega junto a la jefa de Gabinete, Daniela Lassalle, acompañando a cada familia en este momento histórico.

“Cada familia que recibe su escritura o acta de posesión comienza a transitar un nuevo camino, con la tranquilidad de contar con un lugar propio sobre el cual proyectar su vida. Nuestro compromiso es seguir acompañando este proceso, porque sabemos que garantizar el derecho a un hábitat digno es construir una comunidad más justa”, señaló el jefe comunal.

Con esta entrega, el Municipio reafirma su compromiso de continuar ampliando el acceso a la tierra y a la vivienda para todas las familias de San Vicente, consolidando políticas públicas que transforman realidades y cumplen sueños.