Continúan las lluvias hasta la tarde

Luego de las alertas meteorológicas por la ciclogénesis, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) redujo el nivel de advertencia y emitió una alerta amarilla para este miércoles.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, continúan las lluvias con tendencia a mejorar hacia la tarde. Habrá vientos con ráfagas que irán en aumento a medida que transcurra la jornada, con velocidades que alcanzarán los 70 y 78 km/h. en cuanto a las temperaturas la mínima será de 11° C, mientras que la máxima rondará los 16° C.

Según el reporte de ayer por la noche las precipitaciones, en el acumulado, llegaron hasta los 115 mm en algunas zonas de la periferia.

Se recomienda circular con precaución por la gran cantidad de agua que cayó, por tal motivo en la Plata se produjeron dos accidentes de tránsito a primeras horas de la mañana en inmediaciones de Plaza Italia y también en pleno centro de la ciudad en 9 y 47.