Se mantiene el nivel de alerta naranja por lluvias y tormentas en La Plata

En La Plata se mantiene vigente el Nivel de Atención del Riesgo naranja para este martes 19 de agosto debido al pronóstico de lluvias y tormentas en la ciudad, algunas fuertes.

Ante el NAR naranja se aconseja permanecer en un lugar seguro y no sacar los residuos para evitar obstrucciones. También se solicita no tocar cables ni postes de luz y retirar macetas u otros objetos que puedan volarse de balcones y ventanas.

Cabe mencionar que este nivel de atención implica riesgo de anegamientos temporarios de vías de transporte, viviendas y comercios, posibles evacuaciones y concurrencia a puntos de encuentro e interrupciones temporarias de comunicaciones, electricidad y tránsito.

Frente a ese contexto, las recomendaciones oficiales son prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con discapacidad, mantener a los animales en lugares protegidos, estar preparados para acudir a lugares seguros y cortar el suministro eléctrico, de gas y de agua en caso de que ingrese agua al domicilio.

Ante cualquier emergencia comunicarse al 911, mientras que para emergencias médicas en la vía pública funciona el 107 del SAME La Plata.