¿A qué hora llega la lluvia a la ciudad?

Una impactante imagen de radar mostró la magnitud de las tormentas que se aproximan a La Plata y la región. Según informaron los especialistas, se trata de un sistema de precipitaciones de gran intensidad que se mantendrá durante el martes y podría extenderse al miércoles con nuevas lluvias.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que en algunos sectores los acumulados de agua podrían superar los 80 milímetros, una cifra equivalente a casi todo el promedio mensual. Además, alertaron por ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Ante este panorama, la Municipalidad elevó el Nivel de Atención del Riesgo (NAR) a amarillo.

Las autoridades recomiendan a la población evitar circular en los momentos de mayor intensidad de las tormentas, no dejar objetos sueltos en patios y balcones y mantenerse informados a través de los canales oficiales. Se prevé que el mal tiempo se atenúe progresivamente a partir de la segunda mitad de la semana.