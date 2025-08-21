Se viene una nueva gala solidaria a beneficio del Hospital de Niños de La Plata

La Fundación Ludovica anunció en las últimas horas la realización de la VIII Gala Solidaria a beneficio del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata, un encuentro emblemático que convoca a toda la comunidad en torno a una causa profundamente necesaria: brindar acompañamiento de miles de niños, niñas que se atienden en el Hospital.

El encuentro se realizará el día jueves 16 de octubre. Este año, la Gala se propone volver a unir voluntades en una noche inolvidable en formato de cena show combinando arte y show musical.

Los fondos recaudados estarán destinados a fortalecer los programas que la Fundación sostiene, en especial la Casa Ludovica, un espacio que brinda alojamiento y contención integral a familias de todo el país cuyos hijos e hijas reciben tratamiento médico en el hospital.

La Gala contará con la conducción de figuras de la cultura y espectáculos musicales en vivo. Como es tradición, se realizará una subasta solidaria y habrá espacios para reconocer a quienes hacen posible esta gran red de ayuda.

La Fundación Ludovica invita a empresas, instituciones y ciudadanos a sumarse como auspiciantes, donantes o colaboradores, aportando desde su lugar a una causa que nos involucra a todos.

Las entradas ya están a la venta. Para más información, quienes estén interesados pueden enviar un mail a [email protected] o a adonacioneventos@fundaciónludovica.org.ar. También pueden dirigirse a calle 14 nro 1577 e/ 64 y 65 o llamar al 221 5860640.

La Fundación del Hospital de Niños de La Plata es una organización no gubernamental sin fines de lucro, creada en el año 1991 por iniciativa del entonces director del Hospital de Niños Sor María Ludovica, Dr. Roberto Silber.