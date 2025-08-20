Suspensión de clases en las secundarias de La Plata

Este jueves 21 de agosto las secundarias de La Plata permanecerán sin actividad escolar debido a la realización de la segunda Jornada Pedagógica Institucional del año. La medida, que se repetirá en distintos distritos de la provincia, apunta a capacitar a docentes y equipos de conducción.

La jornada se aplicará en colegios de distintas modalidades: orientados, artísticos y especializados en arte, tanto públicos como privados. En paralelo, en ciudades como Mar del Plata la suspensión de clases será el viernes 22, para organizar de manera escalonada los encuentros.

El objetivo de la capacitación es profundizar en la implementación del nuevo Régimen Académico, actualizar el diseño curricular y reforzar los lineamientos en convivencia escolar con perspectiva de Educación Sexual Integral y cultura digital. Según las autoridades, se trata de un paso clave para fortalecer la calidad educativa en la provincia.