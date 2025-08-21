Tras las lluvias la ciudad registró volúmenes históricos de caída de agua

La ciclogénesis con lluvias intensas pasó por la ciudad de La Plata con ráfagas entre 60 y 80 km/h. Según los datos de la Dirección de Hidrometeorología local y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la acumulación de agua fue excepcional y en algunos barrios, en 24 horas, llovió lo que suele registrarse durante todo el mes de agosto.

Los barrios más afectados fueron Abasto (125,5 mm), Villa Elvira (120,3 mm) y El Peligro (113,6 mm). También se destacaron Melchor Romero (99,3 mm), Plaza Moreno (95,8 mm) y Villa Elisa (94,8 mm). El promedio mensual de agosto es de 67,5 mm.

Además, desde el inicio del temporal se registraron las siguientes mediciones: Arturo Seguí 91.70 mm, Parque Alberti 89.42 mm, San Carlos: 87.87 mm, City Bell: 76.09 mm, Tolosa: 73.78 mm, Los Hornos: 70.96 mm, Arana: 68.82 mm, Los Porteños: 66.54 mm, Altos de San Lorenzo: 60.88 mm, Poblet: 57.81 mm, Lisandro Olmos: 48.91 mm.

El temporal generó diversos inconvenientes y anegamientos en varias calles de distintas localidades de la región, donde hubo complicaciones en el tránsito y preocupación entre los vecinos de algunas zonas vulnerables.

Según el SMN mañana volvería la inestabilidad, con chaparrones durante toda la jornada y ráfagas por la noche. En tanto que las temperaturas partirán desde los 13 a los 18 grados.

Colecta solidaria

Por las inundaciones, la Universidad Nacional de La Plata lanzó una colecta solidaria para las familias afectadas en La Plata, Berisso y Ensenada.

"Se inundaron muchas familias de barrios populares. Se necesita alimento, ropa y calzado, frazadas y artículos de limpieza", precisaron desde la casa de estudios.

Quienes deseen colaborar, pueden acercarse a partir de este miércoles al Rectorado de la universidad, en avenida 7 entre 47 y 48, de 9:00 a 15:00 horas.

¿Adelanto de Santa Rosa?

Según la tradición, este fenómeno suele ocurrir en fechas cercanas al 30 de agosto, día de la festividad de Santa Rosa de Lima, aunque no tiene una fecha fija. La creencia de la tormenta de Santa Rosa está vinculada a los cambios en la circulación atmosférica propios del final del invierno.

“La presencia de aire cálido y húmedo proveniente del norte, sumado al aumento de la radiación solar y la entrada de perturbaciones desde el oeste, puede dar lugar a tormentas en torno al 30 de agosto”, señalaron desde el organismo.