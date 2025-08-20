La UNLP lanza un curso para reparar computadoras
Es a través del Programa EKOA, donde los estudiantes pueden obtener herramientas para el mantenimiento y reparación de computadoras.
La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) abrió la inscripción para el curso intensivo y gratuito llamado Repara tu PC es parte del Programa EKOA, destinado únicamente a estudiantes regulares de distintas facultades de la casa de estudios.
Según explicaron, el curso está destinado a estudiantes de la UNLP que quieran adquirir herramientas prácticas y teóricas para el mantenimiento y reparación de computadoras. La capacitación desarrolla las siguientes temáticas: Introducción y Electricidad básica, Hardware de la PC, BIOS y Sistema Operativo y Mantenimiento y solución de fallas comunes.
Comienza el 28 de agosto y son seis encuentros presenciales en el Taller EKOA ubicado en calle 3 y 525, Tolosa en el horario de 15 a 18 horas los días los jueves. Los concurrentes serán capaces de entender la estructura básica de una computadora, identificar y solucionar problemas comunes tanto de hardware como software, realizar tareas de mantenimiento básicas y obtener habilidades para ejecutar un funcionamiento óptimo.
Para inscribirse los interesados en anotarse podrán hacerlo en https://ekoa.unlp.edu.ar/
Los cupos son limitados y se va a informar por mail quienes son los seleccionados y se les solicitará enviar certificado de alumno regular de la UNLP.
Este curso es una propuesta que busca ofrecer un espacio de capacitación que combina teoría y práctica, promoviendo no solo el aprendizaje de conocimientos técnicos, sino también el trabajo colaborativo y la creatividad aplicada a la resolución de problemas reales, incluyendo a la innovación tecnológica con perspectiva ambiental y social.
Esta iniciativa surge como parte de las acciones que EKOA viene desarrollando desde 2009, con el objetivo de articular la formación técnica con conciencia sobre el cuidado del ambiente, la reutilización de materiales y el desarrollo de soluciones sostenibles que aporten al bienestar colectivo.
Con esta nueva convocatoria, EKOA reafirma su compromiso con la educación y la formación integral, apostando a que cada nueva generación incorpore no solo capacidades técnicas, sino también valores orientados a la construcción de un futuro más justo, equitativo y sustentable.