La UNLP lanza un curso para reparar computadoras

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) abrió la inscripción para el curso intensivo y gratuito llamado Repara tu PC es parte del Programa EKOA, destinado únicamente a estudiantes regulares de distintas facultades de la casa de estudios.

Según explicaron, el curso está destinado a estudiantes de la UNLP que quieran adquirir herramientas prácticas y teóricas para el mantenimiento y reparación de computadoras. La capacitación desarrolla las siguientes temáticas: Introducción y Electricidad básica, Hardware de la PC, BIOS y Sistema Operativo y Mantenimiento y solución de fallas comunes.

Comienza el 28 de agosto y son seis encuentros presenciales en el Taller EKOA ubicado en calle 3 y 525, Tolosa en el horario de 15 a 18 horas los días los jueves. Los concurrentes serán capaces de entender la estructura básica de una computadora, identificar y solucionar problemas comunes tanto de hardware como software, realizar tareas de mantenimiento básicas y obtener habilidades para ejecutar un funcionamiento óptimo.

Para inscribirse los interesados en anotarse podrán hacerlo en https://ekoa.unlp.edu.ar/

Los cupos son limitados y se va a informar por mail quienes son los seleccionados y se les solicitará enviar certificado de alumno regular de la UNLP.

Este curso es una propuesta que busca ofrecer un espacio de capacitación que combina teoría y práctica, promoviendo no solo el aprendizaje de conocimientos técnicos, sino también el trabajo colaborativo y la creatividad aplicada a la resolución de problemas reales, incluyendo a la innovación tecnológica con perspectiva ambiental y social.

Esta iniciativa surge como parte de las acciones que EKOA viene desa­rrollando desde 2009, con el objetivo de articular la formación técnica con conciencia sobre el cuidado del ambiente, la reutilización de materiales y el desarrollo de soluciones sostenibles que aporten al bienestar colectivo.

Con esta nueva convocatoria, EKOA reafirma su compromiso con la educación y la formación integral, apostando a que cada nueva generación incorpore no solo capacidades técnicas, sino también valores orientados a la construcción de un futuro más justo, equitativo y sustentable.