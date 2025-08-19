Controladores aéreos anuncian medidas de fuerza: vuelos afectados en cinco días de agosto

Atepsa determinó que las interrupciones comenzarán el 22 de agosto y continuarán los días 24, 26, 28 y 30, abarcando dos franjas horarias diarias: de 13 a 16 h y de 19 a 22 h. En esos períodos, se restringirán las autorizaciones para despegues y movimientos en tierra, sin recibir ni transmitir planes de vuelo.

Estas medidas no universitarios afectan todos los aeropuertos sin excepción. Según el gremio, quedan exceptuadas las operaciones de emergencia, como vuelos sanitarios, humanitarios, de Estado o de búsqueda y rescate.

El origen del conflicto es la falta de avances en las negociaciones salariales con EANA: pese a la conciliación obligatoria dictada en julio, el aumento del 1 % mensual propuesto aún resulta insuficiente para Atepsa. Reclaman una oferta “decente” para suspender las medidas.

A su vez, desde la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) informaron que, finalizada su conciliación, podrían lanzar un paro nacional. ANAC ya convocó una mesa técnica con APLA, Aerolíneas Argentinas, American Jet, Andes y autoridades para tratar el tema, incluyendo el sistema de gestión del riesgo de fatiga (FRMS).