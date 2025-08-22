La UNLP presentó los primeros resultados del censo florihortícola tras 20 años

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la comuna platense presentaron los primeros resultados del Relevamiento Florihortícola Platense 2025, un operativo que no se realizaba desde hacía dos décadas y que permitirá conocer en detalle la diversidad del cordón verde local y su aporte clave a la seguridad alimentaria del país.

El estudio, que se extendió entre el 15 de junio y el 10 de agosto, abarcó una superficie de 71.805 hectáreas y 3.302 manzanas. Según los datos preliminares, se identificaron 2.826 explotaciones agropecuarias, de las cuales 2.285 se dedican a actividades florícolas, hortícolas, frutícolas o de vivero. Estas ocupan 4.922 hectáreas, de las cuales 4.005 corresponden a cultivos hortiflorícolas, incluyendo viveros y frutales.

Uno de los aspectos más destacados es que La Plata concentra 1.720 hectáreas bajo cubierta, principalmente invernáculos, lo que la posiciona como la región más importante del país en esta modalidad de producción. Además, el cinturón verde emplea actualmente a 6.225 personas, entre productores, medieros y trabajadores.

El relevamiento fue impulsado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, y realizado por el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial (LabData) con el apoyo de la Dirección Provincial de Estadística, tras un pedido del Consejo Consultivo para el Desarrollo de La Plata. Participaron 18 profesionales entre encuestadores, supervisores, especialistas en informática y en geoestadística.

El objetivo central de este estudio fue construir un directorio exhaustivo de explotaciones y productores del partido, para establecer un marco de referencia que funcione como sistema de información estadística sobre el sector. Este material será insumo tanto para investigaciones y programas como para el próximo Censo Hortícola Provincial, que llevará adelante el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense.

El operativo se suma a un conjunto de políticas destinadas a fortalecer el cordón productivo, como el Programa Caminos Rurales, la instalación de un punto fijo de Mercados Bonaerenses en el Mercado Regional, y el Plan de Gestión Hídrica elaborado por la Autoridad del Agua (ADA) y la UNLP.

Reconocido como uno de los principales polos de producción hortícola de Argentina, el cinturón verde platense abastece de alimentos frescos al Área Metropolitana de Buenos Aires y a otros grandes centros urbanos del país, consolidando su papel estratégico en la seguridad alimentaria nacional.