Fuerte sismo en La Rioja se sintió en otras provincias

Un sismo de magnitud 4,8° en la escala de Richter sacudió la provincia de La Rioja durante la tarde de este viernes. El movimiento fue percibido en varias localidades de la provincia de Córdoba, Catamarca y San Juan. La noticia fue informada por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), luego de que registraran el evento a las 17:42 horas. Según el reporte oficial, el fenómeno tuvo epicentro 74 kilómetros al sudoeste de la localidad de Patquía y con una profundidad estimada de 9 kilómetros.

El impacto fue tal que se llegó a sentir en el sur de San Juan, en una de las ciudades más cercana al sismo, se trata de San Agustín, debido a que se encuentra a 33 kilómetros del epicentro. Los expertos indicaron que tuvo una profundidad de casi 10 kilómetros.

También el fenómeno se pudo percibir la localidad de Río Cuarto y en gran parte del Valle de Traslasierra, en Córdoba. Y además, en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.

Aunque no se registraron personas heridas ni daños materiales, la situación permanece bajo monitoreo permanente por parte de los servicios de emergencia provinciales.