Tres colectividades celebran en Plaza Moreno

Este fin de semana en Plaza Moreno se realiza la Fiesta Tricolor, un evento en el que las colectividades colombiana, ecuatoriana y venezolana de la ciudad conmemorarán sus fechas patrias exhibiendo, compartiendo y celebrando juntas su cultura, tradición y costumbres.

Para toda la familia y con entrada libre y gratuita, el evento es mañana de 12:00 a 20:00 y será organizada por la Subsecretaría de Colectividades en conjunto con las entidades de cada país en conmemoración de la independencia de Venezuela el 5 de julio, Colombia el 20 de julio y Ecuador el 10 de agosto.

En ese sentido, se va a montar un paseo gastronómico para que los vecinos puedan probar comidas y bebidas típicas, diferentes actividades culturales representativas de las tres comunidades y shows de danza y música en vivo durante toda la tarde.

Según se adelantó, Venezuela brillará con una clase de zumba a cargo de la profesora y cantante Marivel; la iniciativa Cantantes Revelaciones, liderada por Noslen y Luis Enrique; la presentación de la agrupación de tradiciones del Callao del Estado Bolívar Calipso Party; y los shows en vivo de A Pura Voz, Marivel y Gustavo KB.

Por su parte, Ecuador va a estar desplegando todo su arte y energía con el grupo de danzas Karumanta, mientras que Colombia va a estar presente a través del ballet de la Colectividad Colombiana de La Plata y de la agrupación Alegría y Danza – Parranda Vallenata Baires, que tendrá además a su cargo el gran cierre musical del evento.

Por otro lado, y continuando con celebraciones culturales desde las 10 horas el Predio Municipal de 122 y 56 oficiará de escenario para el festival Posta Querandíes, un evento que celebra la Pachamama, la cultura y las identidades mestizas con cuadrilla de erkes, banda de sikuris y canto colectivo, despliegue de danzas tradicionales, música en vivo y patio gastronómico.