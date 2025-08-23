Nuevo desarrollo del Conicet utilizando inteligencia artificial

Un equipo de especialistas del Conicet está desarrollando MammoInsight, una plataforma web que utiliza modelos de inteligencia artificial para el análisis de mamografías digitales y la detección temprana del cáncer de mama. La iniciativa busca ofrecer una herramienta que aumente la precisión de los diagnósticos, alivie la carga de trabajo del personal de salud y facilite el acceso a evaluaciones de alta calidad.

El proyecto es liderado por Ernesto Rafael Pérez, profesional de la Carrera del Personal de Apoyo del Conicet en el Instituto de Química Básica y Aplicada del Nordeste Argentino.

“El objetivo es no solo mejorar la eficiencia, sino que también estandarizar la calidad de la evaluación médica en todos los centros de salud, aumentando las posibilidades de detección temprana y, por lo tanto, mejorando las tasas de supervivencia de los pacientes”, señaló Pérez, que luego aclaró: “Todos los análisis y procesos están diseñados bajo estrictos estándares de seguridad, garantizando que la información médica de las pacientes esté protegida en todo momento”.