Ya está la lista de muñecos de Fin de Año que se quemarán en La Plata

Luego de analizar a todos los inscriptos y que los mismos cumplieran todos los requisitos requeridos para la participación, la Municipalidad de La Plata difundió la lista de los muñecos de Fin de Año que se quemarán en la madrugada del 1 de enero.

Se trata de 22 muñecos oficiales, inspirados en personajes del cine, series, videojuegos y animación, además de producciones originales realizadas. Los proyectos fueron evaluados para verificar las condiciones de seguridad y presentación exigidas. Para obtener el permiso, las estructuras debieron ajustarse a condiciones puntuales: no superar los 6 metros de alto, ni 3 metros de ancho y 3 de largo. Además, el lugar de instalación tiene que garantizar un radio de seguridad equivalente a tres veces la altura del muñeco, entre otras restricciones para evitar zonas de riesgo.

Mientras los constructores avanzan con los trabajos finales en cada punto de la ciudad, estos son los 22 muñecos oficialmente autorizados hasta el momento:

72 y 152 | Los Hornos: Escuelita del Chavo del 8

72 y 13: El Mundo de Mario Bros

31 y 40: Avatar Corazón de Pandora

31 entre 41 y 42: Avatar: El mundo de Pandora

50 y 16 | Villa Elisa: Wall-E

19 y 527: Brainrot

485 y 134: Tom y Jerry

132 y 45: Raromagedon

485 y 19 | Gonnet: Los Mezclas / Pikachu

11 y 32: Los Brainrots Italianos

121 y 36: Freddy vs Jason

142 y 67: Rick de Rick y Morty

139 bis y 477 | Colinas del Sol: Tun Tun y Tralalero

72 entre 16 y 17: Drako

502 y 13: Gracias Rosa

137 y 52: El mejor Stitch

139 y 492: Escandalosos

14 entre 467 y 466: Cruelandia

13 y 522: Muñeco Rock

10 y 71: Alberto Bassi Love

44 y 140: La Abeja

526 y 17: Labubu Momo

Las autoridades recordaron que la quema se realizará bajo estrictos controles de seguridad y pidieron a los vecinos respetar las indicaciones oficiales para disfrutar de la celebración de manera responsable