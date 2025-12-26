Ya está la lista de muñecos de Fin de Año que se quemarán en La Plata
En total, serán 22 las estructuras autorizadas por las autoridades. Las propuestas incluyen personajes del cine, series, videojuegos y más.
Luego de analizar a todos los inscriptos y que los mismos cumplieran todos los requisitos requeridos para la participación, la Municipalidad de La Plata difundió la lista de los muñecos de Fin de Año que se quemarán en la madrugada del 1 de enero.
Se trata de 22 muñecos oficiales, inspirados en personajes del cine, series, videojuegos y animación, además de producciones originales realizadas. Los proyectos fueron evaluados para verificar las condiciones de seguridad y presentación exigidas. Para obtener el permiso, las estructuras debieron ajustarse a condiciones puntuales: no superar los 6 metros de alto, ni 3 metros de ancho y 3 de largo. Además, el lugar de instalación tiene que garantizar un radio de seguridad equivalente a tres veces la altura del muñeco, entre otras restricciones para evitar zonas de riesgo.
Mientras los constructores avanzan con los trabajos finales en cada punto de la ciudad, estos son los 22 muñecos oficialmente autorizados hasta el momento:
72 y 152 | Los Hornos: Escuelita del Chavo del 8
72 y 13: El Mundo de Mario Bros
31 y 40: Avatar Corazón de Pandora
31 entre 41 y 42: Avatar: El mundo de Pandora
50 y 16 | Villa Elisa: Wall-E
19 y 527: Brainrot
485 y 134: Tom y Jerry
132 y 45: Raromagedon
485 y 19 | Gonnet: Los Mezclas / Pikachu
11 y 32: Los Brainrots Italianos
121 y 36: Freddy vs Jason
142 y 67: Rick de Rick y Morty
139 bis y 477 | Colinas del Sol: Tun Tun y Tralalero
72 entre 16 y 17: Drako
502 y 13: Gracias Rosa
137 y 52: El mejor Stitch
139 y 492: Escandalosos
14 entre 467 y 466: Cruelandia
13 y 522: Muñeco Rock
10 y 71: Alberto Bassi Love
44 y 140: La Abeja
526 y 17: Labubu Momo
Las autoridades recordaron que la quema se realizará bajo estrictos controles de seguridad y pidieron a los vecinos respetar las indicaciones oficiales para disfrutar de la celebración de manera responsable