Caravana solidaria para el Hospital de Niños y el Sbarra de La Plata

En una jornada de sol un grupo de aproximadamente 80 motociclistas se reunieron en 32 y 120. Ellos son parte de la agrupación Motos y Viajes, y junto a Kawa club realizaron una caravana solidaria por el Día del Niño, como lo hacen todos los años en el Garrahan. La extensa fila de motos fue a entregar juguetes al Hospital Sor María Ludovica y también al Hospital Zonal Especializado Dr. Noel H. Sbarra.

Antes de comenzar con la misión para los héroes que iban en moto contaron a la Red 92: "Primero vamos a dar una vuelta por la ciudad obviamente respetando las normas de tránsito, vamos a pasar por la catedral donde hacemos una foto grupal primero vamos al Sbarra y después al Ludovica", detalló uno de los motociclistas solidario.

Ingresaron por la puerta principal sobre 14 donde allí los esperaban las monjas, y donde les entregaron todos los juguetes. Algunos pudieron ingresar a darles en mano a los chicos que se encuentran internados en el nosocomio y los demás se quedaron esperando.

Este grupo solidario no son solo de La Plata, sino que vinieron de varias localidades como Quilmes, Capital Federal y también del interior del país quienes se acercaron con el objetivo de sacarles una sonrisa a los pequeños que se encuentran atravesando un tratamiento o que están por poco tiempo allí.

¨Queremos recalcar que esto es gracias al arduo trabajo que tienen las monjas y todos los que ayudan a los diferentes hospitales. Nosotros les hacemos llegar los juguetes para que ellos se los entreguen a los niños¨, explicó con entusiasmo uno de los integrantes.

Para las personas que quieran saber más de este grupo solidario se encuentran en Instagram en @kawaclub_ar y también en @motosyviajes.com.