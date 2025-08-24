Un joven peluquero organiza Festival de la Niñez en Los Hornos

Este domingo, en la continuidad de los festejos por el mes de la niñez, Fabián Mestre, el joven peluquero solidario que saltó a la fama durante la pandemia por cortarles el pelo gratis a los vecinos organizará un festival en la calle 141 entre 80 bis y 81 para agasajar a los niños del barrio y de la región. El evento comenzará después del mediodía y según contó el protagonista, habrá muñecos inflables y personajes de dibujos animados para brindar un show que se extenderá durante toda la tarde en la calle 141.

“Este año he decidido no cortar el pelo a los que vengan, pero habrá de todo para compartir con los vecinos y los que se quieran acercar”, explicó el peluquero, quien además superó una disminución auditiva y se ganó el cariño y la clientela de cientos de vecinos de Los Hornos.

Además de este festejo, ayer una agrupación de motociclistas recorrió las calles de La Plata y se acercó al Hospital de Niños para entregarles juguetes a las monjas que cuidan a los niños que están internados en ese lugar. En otro punto de la región, como lo fue la zona de Villa Catela, también se celebró la jornada de la niñez con referentes de un grupo de hinchas de Estudiantes que repartieron la merienda y animaron la tarde en la plaza que tiene ese barrio.

Algo similar ocurrió en otra parte de la región como lo fue Barrio Jardín con los representantes del merendero Iberá Aguas Brillantes, quienes ya se venían organizando desde hace varias semanas para asistir a los vecinos de la zona. Todos ellos le dieron continuidad a una enorme cantidad de celebraciones que se venían llevando a cabo en La Plata desde que arrancó el mes de agosto, con el único propósito de homenajear a los más chicos de la región.