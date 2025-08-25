Abrieron talleres gratuitos para estudiantes de la UNLP

Con el objetivo de seguir promoviendo la formación integral, la Prosecretaría de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de La Plata abrió la inscripción a una serie de nuevos talleres destinados a sus estudiantes de grado. De esta manera, la propuesta busca fortalecer diversas disciplinas vinculadas al arte, la literatura, el movimiento y el apoyo académico. Para esta convocatoria, se dispuso de dos modalidades de inscripción. Las personas interesadas podrán anotarse a través de un formulario online o de forma presencial en la sede de Bienestar Universitario, en el Edificio de Presidencia, en 7 entre 47 y 48 de 9 a 15 horas.

Habrá varios talleres, entre los que se encuentran por un lado los de escritura. Allí está el Laboratorio de creación poética “La Palabra Salvaje”, donde la propuesta es promover la construcción de un espacio para la lectura, la escritura y la investigación sobre “lo poético”; y el Taller de escritura ficcional, donde la propuesta de llevar adelante un taller de escritura narrativa prioriza y se orienta fundamentalmente a la producción de textos, se trate de cuentos, relatos o novelas. Después aparecen los talleres artísticos, los cuales son: El color y su aplicación en la imagen personal; Ilustración básica del figurín de moda, e Historias Dibujadas, que se trata de un taller de dibujo y escritura grupal, para el cual no se necesita tener experiencia previa.

Siguiendo con los talleres artísticos, aparecen: Taller de dibujo de plantas, el cual invita a explorar el mundo de las plantas a través de su representación; Introducción a la fotografía, pensado para quienes quieran iniciarse en el mundo de la fotografía, aprendiendo a utilizar la cámara del celular, digital o profesional; y el Taller de percusión: “Ensamble de carnaval”. El Taller de cianotipia y el Taller de arte textil: ilustración al hilo son los últimos en materia de talleres artísticos.

También, están los talleres de apoyo académico, que son: “Aprendiendo a estudiar en la Universidad”, Taller sobre estrategias y técnicas de estudio; Taller de escritura académica; y Gestión del estrés y la ansiedad: Taller sobre salud mental y mindfulness. Por último, están los talleres de movimiento, que son: Método feldenkaris; flexibilidad; yoga; y ritmos brasileños.