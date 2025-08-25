Un orgullo platense

La construcción del edificio se inició en 1884 y terminó en 1887. Su fundador, Francisco Pascacio Moreno, quien durante décadas se consagró a la investigación de la cordillera patagónica, supervisó las obras y diseño de las salas de exhibición. Inspirado en los grandes museos europeos de la época como la Gliptoteca de Munich y el Altes Museum en Berlín, el edificio aun goza de una singular planta elíptica que representa las ideas evolucionistas a las que adscribía Moreno. Abrió por primera vez sus puertas al público el 19 de noviembre de 1888 y fue el primer museo de América Latina planificado y construido para sus fines específicos: un verdadero orgullo platense.

Emplazado en el Paseo del Bosque, el 24 de octubre de 1997 fue declarado Monumento Histórico Nacional. Las primeras colecciones fueron donadas por el naturalista Francisco Pascasio Moreno, fundador y primer director del Museo. Se incrementaron gracias a los viajes de exploración realizados por naturalistas viajeros convocados a trabajar en la institución en sus primeras décadas; a compras, donaciones e intercambios con otras instituciones; y a los viajes de campaña que realizan sus investigadores y técnicos. En la actualidad alcanzan alrededor de 4 millones de piezas y ejemplares, la mayoría procedentes de la Argentina y de otros países sudamericanos.

En principio, el objetivo del museo estuvo orientado al montaje de exhibiciones de historia natural, antropología, arqueología y bellas artes para contribuir a la educación general de los habitantes de la provincia. Las colecciones originales se incrementaron gracias a la organización de expediciones al interior del país para la recolección de materiales. Por entonces, estaba organizado en cinco secciones: Antropología, Geología, Zoología, Paleontología y Botánica, a cargo de naturalistas extranjeros que tenían como función clasificar las colecciones para exhibición y estudio, realizar expediciones y publicar trabajos científicos, fundamentalmente en revistas publicadas por el mismo Museo.

En 1906 el Instituto del Museo, bajo la dirección de Samuel Lafone Quevedo, pasó a formar parte de la Universidad Nacional de La Plata y sumó a su misión original, las funciones de formación académica. Entonces, el Instituto del Museo comprendía la Escuela Superior de Ciencias Naturales, antropológicas y geográficas, con sus accesorias de Bellas Artes y Artes gráficas. Además funcionaba en su edificio, la Escuela de Química y Farmacia. El 19 de julio de 1949, el Instituto del Museo y la Escuela Superior de Ciencias Naturales se transformaron en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Hacia la década de 1990, el aumento en la matrícula de alumnos justificó el traslado de las actividades docentes y administrativas a un nuevo edificio, construido en un predio ubicado en 60 y 122.

Para el 5 de julio de 1928, el Museo de Paleontología de La Plata había enriquecido sus valiosas colecciones con un ejemplar esquelético de megaterio que desde entonces los visitantes pueden admirar. A principios del año anterior, en el campo que el señor Giribone poseía en la barranca del río Salado, en General Belgrano, una excavación dio como resultado el hallazgo de algunos fósiles. En menos de seis meses- considerado tiempo récord- el preparador de esta institución, Antonio Castro, bajo la dirección de Ángel Cabrero, finiquitó la tarea , favorecido por la circunstancia de haberse encontrado prácticamente todos los huesos del esqueleto en muy buen estado de conservación.