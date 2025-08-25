Nuevos cortes y desvíos en la ciudad

Debido a la realización de diversos trabajos de pavimentación, bacheo y mejoras hidráulicas incluidas en el Plan de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano, la comuna dispondrá cortes y desvíos en la circulación vehicular para la esta semana.

Con el objetivo de evitar accidentes y facilitar el avance de las tareas, se recomienda a los vecinos circular con cuidado, tomar vías alternativas y respetar la señalización dispuesta en los sectores intervenidos.

Cabe destacar que los cortes y desvíos previstos podrían modificarse en función del clima y de los avances que se vayan realizando en cada barrio.

A continuación, el listado de cortes programados y los frentes de obra activos para la próxima semana:

Lunes

Obra hidráulica - 490 y 25 (Gonnet)

Mejorado calle de tierra - 48, 49 y 52 entre 173 y 177 (Lisandro Olmos)

Obra hidráulica (alcantarilla) - 161 y 37 (Melchor Romero)

Nuevo asfalto - 426 entre Camino General Belgrano y 28 bis (El Rincón)

Nueva avenida 60 (segundo tramo) - 60 entre 137 y 143 (Los Hornos)

Nuevo asfalto y obras hidráulicas - 3 entre 415 bis y 42 (Villa Elisa)

Martes

Bacheo de hormigón - 44 entre 131 y 167 (Lisandro Olmos / San Carlos)

Nuevo asfalto y obras hidráulicas - 610 entre 13 y 22 (Altos de San Lorenzo)

Mejorado calle de tierra - 620 entre 137 y 155 (La Armonía, Arana)

Bacheo asfáltico - 27 y 50 (casco urbano)

Finalización de 514 entre 2 y 7 (Villa Castells)

Nueva avenida 60 (2do tramo) - 60 entre 137 y 143 (Los Hornos)

Nuevo asfalto y obras hidráulicas - 3 entre 415 bis y 42 (Villa Elisa)

Miércoles

Nuevo asfalto - Desde 3 hasta 7 y de 470 a 474 bis (Savoia)

Bacheo de hormigón - avenida 520 – ingreso Parque Industrial I

Obra hidráulica - puente Vehicular 148 y Arroyo Rodríguez (Gorina)

Bacheo asfáltico - 98 entre 7 y 13 (Villa Elvira)

Nueva avenida 60 (2do tramo) - 60 entre 137 y 143 (Los Hornos)

Nuevo asfalto y obras hidráulicas - 3 entre 415 bis y 42 (Villa Elisa)

Jueves

Bacheo asfáltico - de 21 a 21 A y desde 426 hasta 449 (City Bell)

Obra hidráulica (alcantarilla) - 161 y 37 ( Lisandro Olmos)

Bacheo de hormigón - 34 entre 16 y 17 (casco urbano)

Nuevo asfalto - 24 entre 86 y 89 (Altos de San Lorenzo)

Mejorado de calle - 621 entre 137 y 143 (La armonía, Arana)

Nueva avenida 60 (2do tramo) - 60 entre 137 y 143 (Los Hornos)

Nuevo asfalto y obras hidráulicas - 3 entre 415 bis y 42 (Villa Elisa)

Viernes

Obra hidráulica (conducto) - 18 entre 663 y 669 (Parque Sicardi)

Obra hidráulica (zanjeo) - 18 entre 659 y 663 (Parque Sicardi)

Nuevo asfalto - 495 entre 25 y 28 (Gonnet)

Mejorado calle de tierra - Desde 132 hasta 141 y de 438 a 443 bis (El Rincón)

Nuevo pavimento y obras hidráulicas - 38 entre 137 y 143 (San Carlos)

Inauguración de la nueva pavimentación con hidráulica - 428 entre 25 y 31 bis (El Rincón)

Inauguración de la nueva pavimentación - 3 entre 415 bis y 419 (Villa Elisa)

Nueva avenida 60 (segundo tramo) - 60 entre 137 y 143 (Los Hornos)

Nuevo asfalto y obras hidráulicas - 3 entre 415 bis y 42 (Villa Elisa)

DESVÍOS PROGRAMADOS

3 entre 415 bis y 42 (Villa Elisa)

Corte total en las calles 3 y 41 y en 415 bis y 2. Quienes ingresen desde la autopista, deberán hacerlo por la calle habitual, calle 1, y tomar 44 hacia el centro. Quienes salgan desde el Camino Centenario por 419, deberán seguir hasta calle 1 para cruzar las vías en 415 bis y salir a la autopista.

60 entre 137 y 143 (Los Hornos)

Cerrado el tránsito en 137. Avanzan los trabajos hacia 143, implicando el cierre de manera eventual por tareas puntuales. En esos casos, quienes circulen hacia el centro podrán continuar por 61. Quienes transiten desde el casco, deberán desviarse por 62 o 57.