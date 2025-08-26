La UNLP inauguró ampliaciones en Medicina y un nuevo edificio de Tecnología Educativa
Las obras suman más de 1.600 metros cuadrados entre aulas, oficinas y laboratorios en la Facultad de Ciencias Médicas. Además, se avanza en la construcción de un buffet y se puso en valor el Laboratorio de Trasplante de Órganos.
El vicepresidente Académico de la Universidad Nacional de La Plata, Fernando Tauber, encabezó la inauguración de las obras de ampliación del edificio central de la Facultad de Ciencias Médicas y del nuevo Edificio de Tecnología Educativa. Las flamantes construcciones permiten incorporar aulas, oficinas y áreas administrativas para atender la alta demanda de la unidad académica.
Tauber estuvo acompañado por el decano de Medicina, Juan Ángel Basualdo Farjat, la vicedecana Mónica Ferreras y el secretario de Asuntos Académicos, Mario San Mauro. Juntos recorrieron también el Laboratorio de Trasplantes de Órganos, recientemente remodelado, y supervisaron el avance de la obra del nuevo buffet en los jardines de acceso a la Facultad.
En el edificio central de avenida 60 se construyó un quinto piso sobre la terraza, lo que permitió sumar 656,60 metros cuadrados cubiertos con aulas, oficinas y sanitarios. En tanto, el anexo del Edificio de Tecnología Educativa agregó 731,35 metros cuadrados distribuidos en tres niveles, con aulas para hasta 100 personas y un nuevo acceso desde calle 61.
La UNLP también concretó la puesta en valor del Laboratorio de Trasplante de Órganos, donde se renovaron instalaciones, solados, carpinterías y se adecuaron los espacios a las normas de accesibilidad y seguridad. Paralelamente, se avanza en la construcción de un buffet que estará emplazado en los jardines de acceso de la Facultad. La obra se encuadra en un plan integral de crecimiento, adecuación y jerarquización de los espacios exteriores de Medicina, de 265 m2 cubiertos y 115 m2 semicubiertos, contempla un salón comedor con áreas de galerías de expansión para interactuar con la vida social en la unidad académica, y sus respectivas zonas de apoyo tales como cocina y depósitos.
“Medicina es una de las facultades con mayor tradición y número de inscriptos. Por eso hacemos un gran esfuerzo presupuestario para adaptar la infraestructura y optimizar las condiciones de enseñanza, talleres y prácticas de laboratorio”, señaló Tauber durante la inauguración.