Avanza la causa por el fentanilo contaminado en La Plata

La investigación por el fentanilo contaminado sumó nuevas declaraciones indagatorias en los tribunales de La Plata. Se trata de un expediente que se ha convertido en uno de los más delicados de los últimos tiempos, debido a las posibles implicancias en el ámbito sanitario y en la producción farmacéutica.

Las autoridades judiciales intentan establecer cómo llegó la sustancia adulterada al circuito de distribución y quiénes fueron los responsables directos. En el centro de la investigación se encuentran profesionales y representantes de laboratorios que, hasta el momento, han evitado dar mayores precisiones.

Mientras la causa avanza, crece la preocupación entre especialistas y organismos de control por las debilidades en la trazabilidad de medicamentos. La expectativa está puesta en los próximos pasos de la Justicia, que podrían definir imputaciones claves para esclarecer lo ocurrido.