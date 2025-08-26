A 41 días del incendio en Aloise, vecinos regresan a sus casas

Más de un mes después del incendio que arrasó con gran parte del predio Aloise, los vecinos finalmente empezaron a volver a sus hogares. El regreso fue posible tras la habilitación del tránsito en la zona, lo que marca un paso importante en el camino hacia la recuperación.

Durante semanas, el barrio estuvo paralizado: calles cerradas, familias alojadas en viviendas transitorias y una comunidad en alerta permanente. La reapertura del tránsito y la vuelta de los primeros habitantes significan un alivio, aunque todavía queda un largo proceso de reconstrucción.

Las autoridades locales trabajan en la asistencia a las familias afectadas y en la evaluación de los daños estructurales. Para los vecinos, volver a sus casas representa un gesto de esperanza y la posibilidad de retomar la vida cotidiana después de la tragedia.