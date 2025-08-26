Nueva jornada de paro aéreo: miles de pasajeros afectados

La tensión en los aeropuertos argentinos volvió a hacerse sentir con una nueva medida de fuerza de los controladores aéreos. Las autoridades confirmaron que, durante la jornada, se verán afectados más de 15.000 pasajeros por cancelaciones, reprogramaciones y largas esperas en las terminales.

El reclamo, que ya lleva varias semanas, gira en torno a demandas salariales y mejoras en las condiciones laborales. Desde el sector sindical sostienen que no hubo avances significativos en las negociaciones con el Gobierno, lo que obliga a sostener el plan de lucha.

Mientras tanto, las aerolíneas intentan reacomodar vuelos y reducir los perjuicios a los usuarios. Sin embargo, el malestar crece entre los pasajeros que, una vez más, quedan atrapados en un conflicto que parece no tener solución inmediata.