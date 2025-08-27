San Vicente refuerza obras y servicios públicos en los barrios del distrito

En los últimos días se llevaron adelante trabajos de rectificación y reparación de canales maestros sobre la Ruta 210 y en el barrio San José, tareas clave para garantizar el correcto escurrimiento del agua. Estas obras forman parte del compromiso asumido junto a los vecinos para dar respuesta a problemáticas históricas y llevar soluciones concretas a cada comunidad.

Al mismo tiempo, se ejecutaron tareas de zanjeo, limpieza y mantenimiento de los desagües pluviales en los barrios de San Vicente, Alejandro Korn y Domselaar, con el objetivo de reforzar la red de drenajes frente a las recientes lluvias, mejorando la accesibilidad y el tránsito.

En materia de iluminación, el distrito sigue sumando avances hacia una red moderna y eficiente: se colocaron nuevas luminarias LED en Santa Ana y en el barrio El Rosedal, que pronto se integrarán a la meta de alcanzar el 100% de cobertura LED en San Vicente. Estas acciones brindan mayor seguridad y calles más iluminadas, promoviendo el cuidado del ambiente y un uso más eficiente de la energía.

Por otra parte, se inauguró una parte del asfalto del Camino Real en Alejandro Korn, con nuevo pavimento, señalización, semáforo de giro e iluminación LED, mejorando la circulación y el acceso a los barrios Empalme y 17 de Octubre, al tiempo que se fortalece la conectividad y la seguridad vial.

Finalmente, se avanza en la puesta en valor de la Plaza José Hernández, con la instalación de nuevos juegos y la mejora del entorno, garantizando un espacio seguro y renovado para que las familias disfruten al aire libre.

De esta manera, el Municipio de San Vicente reafirma su compromiso de llevar más obras, servicios y oportunidades a cada barrio, construyendo un distrito más inclusivo, seguro y con infraestructura de calidad para todos los vecinos y vecinas.