Nuevas jornadas de vacunación antirrábica y castración en los barrios

Con el objetivo de fomentar la salud y la tenencia responsable de animales, se llevará adelante nuevas jornadas de vacunación antirrábica y castración para perros y gatos mayores de tres meses de 9:00 a 14:00 en City Bell, Altos de San Lorenzo y Gonnet.

En ese marco, hoy y el viernes 29 de agosto el consultorio móvil estará presente con el servicio de vacunación en City Bell, en calle 473 entre 19 y 20. La atención se realizará por orden de llegada.

Por su parte, el martes 2 y el jueves 4 de septiembre, los vecinos de Altos de San Lorenzo podrán acercarse a 25 y 75 para vacunar a sus animales. También habrá castración, con turnos que pueden conseguirse de lunes a viernes en la propia delegación de 9:00 a 13:00.

Por último, en Gonnet los operativos tendrán lugar el miércoles 3 y el viernes 5 de septiembre en 494 y 15 bis. Los turnos para castración pueden gestionarse presencialmente de 9:00 a 13:00 en la misma sede de lunes a viernes.

Cabe destacar que los perros y gatos mayores a tres meses deben recibir la vacuna contra la rabia de manera anual y a lo largo de su vida para evitar contagios y la trasmisión de esta enfermedad infecciosa mortal ya sea por lameduras, mordeduras o arañazos.