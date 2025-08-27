Una pareja de jubilados del barrio el Triunfo está necesitando ayuda tras un incendio
Un devastador incendio arrasó con la vivienda de una pareja de jubilados en el barrio El Triunfo de San Carlos, el pasado sábado. La pareja lo perdió todo y necesita la ayuda de la comunidad para superar esta difícil situación.
Están necesitando donaciones de ropa, alimentos no perecederos, artículos de higiene personal y lo que se pueda para colaborar con esta familia que perdió todo en el incendio.
Para donar los interesados pueden comunicarse y coordinar al teléfono 2214205877 o bien acercarse a calle 525 entre 135 y 136.