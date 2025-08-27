Jornadas de Salud para trabajadores auxiliares de educación

Las jornadas estuvieron organizadas en conjunto entre el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y el Consejo Escolar La Plata, donde se les brinda a los trabajadores auxiliares acceder a controles médicos clínicos, y completar su calendario de vacunación.

Es la primera vez que se hacen desde el Consejo Escolar, se entendió que una de las mayores dificultades para acceder al campo laboral, en lo que es auxiliar de escuelas, era la realización del certificado para la inscripción, ya que es muy difícil de conseguir en los hospitales públicos por la gran demanda de turnos.

Entre los exámenes que se llevan a cabo están el control de agudeza visual, la medición de peso y talla, de presión arterial, vacunación donde se completa el calendario y también examen cardiológico.

Los controles psico físicos son un requisito fundamental en la etapa de inscripción a los listados de auxiliares, por lo que desde el Consejo Escolar La Plata y el Ministerio de Salud se generó un compromiso para continuar trabajando con acciones que garanticen las posibilidades de acceder a los mismos.

En los tres encuentros estuvo presente el Presidente del Consejo Escolar Iván Maidana, además se acercaron el Vicepresidente Wilfredo González y otros Consejeros Escolares.