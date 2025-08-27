Cuentas Sanas: talleres gratuitos para emprendedores, jóvenes y adultos mayores en La Costa

La Municipalidad de La Costa, a través de la Secretaría de Hacienda, Economía y Planificación Económica, junto al Banco Macro, invita a participar de una nueva edición del programa Cuentas Sanas, una serie de encuentros gratuitos destinados a distintos sectores de la comunidad para fortalecer la educación financiera y promover herramientas prácticas para la vida cotidiana y el desarrollo personal.

Los talleres estarán dirigidos a personas en situación de autoempleo o que aspiren a iniciar un negocio propio, jóvenes de entre 16 y 24 años y adultos mayores, con contenidos adaptados a cada público.

Cronograma de actividades:

Polo Industrial de Lucila del Mar – Ruta 11 km 340.5

Lunes 1 de septiembre – 16.00 hDestinado a: Personas en situación de autoempleo o con proyectos de emprendimiento.Contenidos: De artesano a empresario, elección del negocio, análisis de público, entorno de negocio, marketing (las 4 P) y recursoreo.

Sede FinEs de Mar de Ajó – Espora 598

Lunes 1 de septiembre – 14.00 hDestinado a: Jóvenes de 16 a 24 años.Contenidos: Olimpiada de salud económica, rueda de la vida económica, metas y planes de futuro, vida profesional e ingresos, administración de gastos diarios y planificación de gastos importantes (ahorro/inversión).

Centro de Jubilados La Amistad – Calle 4 Nº 7235, Mar del Tuyú

Martes 2 de septiembre – 10.00 hDestinado a: Adultos mayores.Contenidos: Administración de la jubilación, control de deudas, cobro de haberes, uso seguro de medios de pago y banca a distancia, diferencias entre tarjetas, protección de claves, prevención del fraude financiero y práctica con el simulador de cajero automático en tablets.

Para solicitar mayor información o realizar consultas, es posible comunicarse vía WhatsApp al (2257) 409374.