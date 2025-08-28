Por cuestiones climáticas se reprogramó el Brazilian Day

La Municipalidad informó que, debido a las condiciones meteorológicas previstas para el domingo, el evento Brazilian Day, originalmente programado para el 31 de agosto en Plaza Moreno, se realizará el 28 de septiembre.

La decisión fue adoptada con el fin de garantizar la seguridad del público, los artistas y el personal involucrado, teniendo en cuenta que se trata de una actividad al aire libre y que las previsiones climáticas anticipan lluvias.

El Brazilian Day es la celebración más importante de la comunidad brasileña en La Plata. Con entrada libre y gratuita, a lo largo de la jornada el público podrá disfrutar de shows en vivo, espectáculos para toda la familia y un corredor gastronómico con comidas típicas.